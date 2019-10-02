Ростех просит 350 млрд на развитие ОАК. Представлены концепции развития госкорпорации

Госкорпорация «Ростех» наметила три варианта будущего Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Все они подразумевают получение в начале 350 млрд рублей из бюджета.

Как пишет «Коммерсантъ» 2 октября, деньги нужны, чтобы покрыть безнадежные долги, с которыми у корпорации нет будущего: 182 млрд рублей убытков прошлых лет, 63 млрд рублей непокрытых инвестиций в НИОКР, 59 млрд рублей невыполненных обязательств заказчиков и 46 млрд рублей— облигации ОАК, выпущенные для покрытия дефицита в 2011 году.

После этого есть три пути. Первый предполагает очистку балансов предприятий ОАК от непрофильных активов, оптимизацию земельных участков и неиспользуемых производственных площадей, приведение складских запасов в соответствие с производственной программой. Второй — сокращение числа предприятий конечной сборки и агрегатных заводов, а также значительной доли персонала. Третий — массированную господдержку спроса на российские самолеты и создание на базе Государственной транспортной лизинговой компании авиаперевозчика только с SSJ и МС-21.

Министр транспорта Евгений Дитрих оценивает предложения скептически, эксперты сомнения разделяют.