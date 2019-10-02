Пайщикам долгостроев, которые завершать не собираются, могут дать право на получение компенсации

Участникам ЖСК, которые были созданы для завершения проблемных жилых домов, могут дать возможность получать компенсацию за счет Фонда защиты прав дольщиков, если окончание долгостроя будет признано нецелесообразным. Такие поправки в федеральное законодательство предложили внести шестеро депутатов Госдумы. Текст законопроекта появился на сайте нижней палаты парламента.

Сейчас по закону право на компенсации в случае, если завершение стройки признается нецелесообразным, имеют только дольщики. В случаях, когда участники долевого строительства в рамках банкротства застройщика создавали кооператив, выплаты из фонда защиты прав дольщиков в аналогичном случае им предусмотрены.

«По экспертным оценкам, сегодня на рынке действует 260 ЖСК с объемом незавершенного строительства около 1,5 млн кв. м. Из них, согласно данным «дорожных карт», предоставленных субъектами Российской Федерации, 132 ЖСК создано решениями участников строительства для достройки проблемных объектов за застройщиков-банкротов», – говорится в тексте пояснительной записки.

При этом, отмечают авторы законопроекта, большая часть таких кооперативов в настоящее время не имеет средств для завершения строительства. По всей России общая площадь объектов, стройка на которых не ведется, составляет около 350 тыс. кв. м, а количество участников проблемных ЖСК оценивается более чем в 6 тысяч человек.