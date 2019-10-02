Москвичка умерла, пытаясь улучшить форму груди. За ее жизнь боролись месяц

Москвичка умерла после пластической операции по коррекции груди. Спасти ее пытались месяц, но безуспешно.

Как сообщили «Фонтанке» в столичном ГСУ Следкома, 31-летнюю пациентку прооперировали 28 августа в частной клинике в Госпитальном проезде. Оттуда ее увезли в городскую клиническую больницу, так как во время пластической операции возникли осложнения. Москвичка находилась в больнице до 1 октября, но спасти ее не смогли — женщина погибла.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека». Назначены судебно-медицинские экспертизы.

РИА Новости отмечает, что речь идет об операции по коррекции груди.

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Напомним, минувшей зимой в Саратове также умерла пациентка частной клиники после пластической операции. Россиянка погибла от массивной кровопотери в результате осложнения хирургического вмешательства.