8 часов падения. Пользователи Twitter не могли делиться фотографиями и смотреть видео

Пользователи Twitter по всему миру испытывали трудности с доступом к своим микроблогам и ленте 2 октября. Сайт и приложение выдавали ошибку за ошибкой более 8 часов. Таковы данные сервиса Downdetector.

В России юзеры не могли опубликовать пост с картинкой, у них плохо подгружаются видео и гифки в ленте. Также «упал» сервис регистрации. Больше всего проблемы затронули жителей Франции, Великобритании и Японии.

По состоянию на 12:00 Twitter работает без нареканий, по крайней мере, у россиян.