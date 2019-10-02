Полузащитник «Зенита» Барриос вызван в сборную Колумбии

Еще один игрок футбольного клуба «Зенит» покинет на время Петербург ради выступления за сборную. Как сообщает 2 октября пресс-служба сине-бело-голубых, полузащитник Вильмар Барриос вызван в национальную команду Колумбии.

Колумбия сыграет в рамках паузы на сборные два товарищеских матча — против Чили (12 октября) и Алжира (15 октября). На счету Вильмара Барриоса 24 матча за национальную команду.

Барриос перешел в «Зенит» 1 февраля 2019 года. Соглашение рассчитано на 4,5 года, а сумма трансфера составила 15 млн евро.

Ранее еще шестеро футболистов «Зенита» были вызваны в сборную России для участия в матчах отборочного этапа чемпионата Европы.