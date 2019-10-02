«Алмаз-Антей» заявил о готовности к поставкам газодобывающего оборудования на десятки миллиардов рублей

Концерн «Алмаз-Антей» на Газовом форуме в Петербурге представил опытный образец подводной фонтанной арматуры. Первые поставки этого оборудования запланированы на 2021 год для ПАО «Газпром».

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Как рассказал «Фонтанке» заместитель гендиректора концерна Александр Ведров, разработка и запуск в производство газодобывающего оборудования — часть стратегии по диверсификации оборонного предприятия.

Представленная в Петербурге подводная фонтанная арматура — один из необходимых компонентов оборудования шельфовых газовых скважин. Она используется для регулирования потока газа, подачи в скважину химических реагентов, измерения параметров получаемого продукта и, в случае необходимости, временного глушения скважины.

Внешне это оборудование выглядит более чем внушительно — кубическая конструкция весом около 50 тонн, оснащенная съемными и монтируемыми под водой технологическими компонентами. В силу особенностей его эксплуатации — она постоянно будет находиться на большой глубине в морской воде, – приходится применять в производстве особые марки стали, некоторые из которых были разработаны российскими партнерами концерна «Алмаз-Антей» специально под проект. Расчетный срок эксплуатация одного комплекта — 30 лет.

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«Мы используем самые передовые технологии, к примеру, наплавки металла на металл, и не уступаем иностранным аналогам по качеству и производительности, – объясняет Александр Ведров. – К тому же, наша фонтанная арматура будет дешевле иностранной техники, а ее производство внутри страны позволит нашим заказчикам полностью избежать санкционных ограничений».

Сейчас «Алмаз-Антей» выполняет заказ для ПАО «Газпром» на общую сумму около 40 млрд рублей. Завершить его надо в течение четырех лет. «В дальнейшем, с учетом планов «Газпрома» и уже проведенной им геологоразведки, а также с перспективными планами «Газпромнефти» и «Роснефти» мы могли бы рассчитывать на кратное увеличение объема заказов», – говорит Александр Ведров.

Для производства подводной фонтанной арматуры концерн специально оборудует испытательный центр на своем новом предприятии в Нижнем Новгороде – эта работа уже в стадии завершения. Собираться готовые изделия будут там же. Из петербургских подразделений Концерна ВКО «Алмаз-Антей» в проекте задействовано «КБ Специального машиностроения». Это предприятие, в частности, разрабатывало специальные соединения труб различных диаметров.