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02.10.2019 11:39
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ЖК «Балканы» компании «Лидер Групп» номинирован на конкурс «Золотой Трезини 2019»

ЖК «Балканы» компании «Лидер Групп» номинирован на конкурс «Золотой Трезини 2019»

ГК «Лидер Групп»

Архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини» является одним из авторитетных в строительной отрасли. Для участия в нем отбираются самые лучшие проекты ведущих застройщиков России. От компании «Лидер Групп» за почетное звание лучшего проекта жилого комплекса комфорт-класса в этом году поборется ЖК «Балканы».

Название жилого комплекса отражает традиционный подход к топонимике района, многие улицы которого носят имена европейских столиц, других географических названий Южной Европы. Ассоциации, навевающие мечты о южном полуострове, призваны вдохнуть в будущую жизнь дома частичку солнца, тепла и радости. Название жилого комплекса проникнуто позитивом и энергией солнечных Балкан. Изящно устремленный ввысь 26-этажный комплекс станет архитектурной доминантой района. Прямолинейность, строгость пропорций, благородный, но не чрезмерный декор, утонченная цветовая гамма позволят дому выделиться на фоне окружающей застройки и стать достойным образцом современной архитектуры. ЖК «Балканы» возводится по кирпично-монолитной технологии. Проектом предусмотрены самые современные системы жизнеобеспечения комплекса. Дизайнерская отделка холлов порадует качеством материалов и исполнения, индивидуальностью, творческим подходом к решению интерьера.

Напомним, что на «Золотой Трезини 2019» также номинирован жилой комплекс LENINGRAD, который поборется за звание лучшего в сегменте проектов элит- и бизнес-класса.

Обо всех жилых комплексах компании можно узнать в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 и 8-800-333-00-78 (бесплатно на территории РФ).

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ГК «Лидер Групп»: наша забота о вашем комфорте!

Справка о компании «Лидер Групп» 

ЖК «Балканы» – застройщик ООО «Группа компаний «Синергия», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/balkany/

ЖК LENINGRAD – застройщик «Строительная компания «Спектр», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/leningrad/

 

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