5G в России построят без иностранцев. Правительство обяжет операторов новой связи использовать только российские серверы, но их не существует

Операторы мобильных сетей пятого поколения (5G) должны использовать «серверы общего пользования российской разработки на базе доверенной электронно-компонентной базы». Об этом со ссылкой на «дорожную карту» создания сетей 5G 2 октября сообщает РБК.

Правила создания новых сетей связи в конце сентября одобрил президиум правительственной комиссии по цифровому развитию. Срок исполнения — 2023–2024 годы. Ответственные за поддержку отраслевых решений — Минпромторг и фонд «Сколково». Технологические решения определяет «дочка» «Ростеха» Национальный центр информатизации в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика», сообщает издание.

РБК уточняет, что вариантов развития сетей 5G в России было несколько. И если в первых вариантах «дорожной карты» её авторы признавали отсутствие в России производства большей части необходимого оборудования и предлагали кооперироваться с международными игроками по созданию совместных производств (в качестве потенциальных партнеров указывались китайские Huawei и ZTE, финская Nokia, американские Cisco, Qualcomm, Verizon и другие. – Прим. ред.), то в последнем варианте «появился пункт о необходимости перехода на серверы общего пользования российской разработки».

«Такие серверы почти не использовались при строительстве сетей связи предыдущих поколений, но в мире наблюдается тенденция по переходу на подобное оборудование. Оно, как правило, дешевле специализированных серверов. Кроме того, его внедрение должно снизить санкционные риски: на случай, если производители откажутся поставлять российским операторам специализированное оборудование», — отметил информированный собеседник РБК.

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В Минпромторге рассчитывают на субсидии для российских разработчиков и преференции для них при госзакупках. Производство серверного оборудования как такового в России есть. Однако представитель МТС Алексей Меркутов уточнил изданию, что серверы, о которых идет речь в «дорожной карте», это новое поколение оборудования, готовых сертифицированных решений по которому нет в России.

В 2021 году сети 5G должны быть развернуты минимум в пяти городах-миллионниках, а в 2024 году — в десяти, отмечает РБК. Весной вице-премьер Максим Акимов, который курирует «Цифровую экономику», сообщал Владимиру Путину, что на создание сетей 5G будет затрачено около 650 миллиардов рублей.

В августе стало известно, что строить сети 5G бизнесу придётся без приоритетных для соответствующего иностранного оборудования частот. Президент Путин поддержал мнение членов Совета безопасности РФ, которые посчитали невозможным передачу под 5G частот, которые исторически контролируются военными и спецслужбами.