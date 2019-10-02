Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+10°C
/ Завтра: +6
$ 65.44р
71.47р
13:47 02.10.2019
Расширенный поиск

Технологии
02.10.2019 11:45
Печать

5G в России построят без иностранцев. Правительство обяжет операторов новой связи использовать только российские серверы, но их не существует

Операторы мобильных сетей пятого поколения (5G) должны использовать «серверы общего пользования российской разработки на базе доверенной электронно-компонентной базы». Об этом со ссылкой на «дорожную карту» создания сетей 5G 2 октября сообщает РБК. 

Правила создания новых сетей связи в конце сентября одобрил президиум правительственной комиссии по цифровому развитию. Срок исполнения — 2023–2024 годы. Ответственные за поддержку отраслевых решений — Минпромторг и фонд «Сколково». Технологические решения определяет «дочка» «Ростеха» Национальный центр информатизации в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика», сообщает издание.

РБК уточняет, что вариантов развития сетей 5G в России было несколько. И если в первых вариантах «дорожной карты» её авторы признавали отсутствие в России производства большей части необходимого оборудования и предлагали кооперироваться с международными игроками по созданию совместных производств (в качестве потенциальных партнеров указывались китайские Huawei и ZTE, финская Nokia, американские Cisco, Qualcomm, Verizon и другие. – Прим. ред.), то в последнем варианте «появился пункт о необходимости перехода на серверы общего пользования российской разработки».

«Такие серверы почти не использовались при строительстве сетей связи предыдущих поколений, но в мире наблюдается тенденция по переходу на подобное оборудование. Оно, как правило, дешевле специализированных серверов. Кроме того, его внедрение должно снизить санкционные риски: на случай, если производители откажутся поставлять российским операторам специализированное оборудование», — отметил информированный собеседник РБК.

Реклама

В Минпромторге рассчитывают на субсидии для российских разработчиков и преференции для них при госзакупках. Производство серверного оборудования как такового в России есть. Однако представитель МТС Алексей Меркутов уточнил изданию, что серверы, о которых идет речь в «дорожной карте», это новое поколение оборудования, готовых сертифицированных решений по которому нет в России.

В 2021 году сети 5G должны быть развернуты минимум в пяти городах-миллионниках, а в 2024 году — в десяти, отмечает РБК. Весной вице-премьер Максим Акимов, который курирует «Цифровую экономику», сообщал Владимиру Путину, что на создание сетей 5G будет затрачено около 650 миллиардов рублей.

В августе стало известно, что строить сети 5G бизнесу придётся без приоритетных для соответствующего иностранного оборудования частот. Президент Путин поддержал мнение членов Совета безопасности РФ, которые посчитали невозможным передачу под 5G частот, которые исторически контролируются военными и спецслужбами. 

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      ПАО МКБ
      02.10.2019 13:10

      МКБ поддержал риэлторов Санкт-Петербурга

      Московский кредитный банк (МКБ) стал спонсором ежегодной интернет-премии WEB REALTOR Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
      ГК «Эталон»
      02.10.2019 12:05

      Ставки от банка-партнера по ипотеке на квартиры от Группы «Эталон» снижены

      Банк ВТБ (ПАО) снизил процентные ставки по ипотеке для покупки квартир в жилых комплексах от Группы «Эталон» в Санкт-Петербурге.
      ГК «Лидер Групп»
      02.10.2019 11:39

      ЖК «Балканы» компании «Лидер Групп» номинирован на конкурс «Золотой Трезини 2019»

      Архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини» является одним из авторитетных в строительной отрасли. Для участия в нем отбираются самые лучшие проекты ведущих застройщиков России. От компании «Лидер Групп» за почетное звание лучшего проекта жилого комплекса комфорт-класса в этом году поборется ЖК «Балканы».
      АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
      02.10.2019 11:01

      ЮИТ сдал четвертую очередь жилого комплекса «Новоорловский»

      Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» получила разрешение на ввод в эксплуатацию четвертой очереди жилого комплекса комфорт-класса «Новоорловский», располагающегося на севере города, в Приморском районе.
      shutterstock.com
      01.10.2019 18:00

      В «Образцовых кварталах» всегда тепло

      На прошлой неделе в Петербурге официально стартовал отопительный сезон. Вместе с тем увеличился спрос на обогревательные приборы для жилых и общественных помещений. По признанию продавцов, горожане скупают стандартные обогреватели, USB-пледы, а также электропростыни с подогревом.
      ГК «КВС»
      01.10.2019 17:49

      ГК «КВС» вошла в ТОП-5 застройщиков на «ДомКлик»

      Группа компаний «КВС» вошла в пятерку крупных партнеров-застройщиков Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по рейтингу, основанному на количестве квартир в новостройках компании, аккредитованных банком.
      "ПСК"
      01.10.2019 17:38

      Эксперты ПСК: на рынке преобладает вдумчивый покупатель

      По итогам девяти месяцев в Петербурге введено 1,05 млн кв. м жилья – на треть меньше, чем в прошлом году. Как считают в ГК «ПСК», делать далекоидущие выводы на основе сравнения с прошлым годом не совсем корректно.
      фото предоставлено компанией ООО «ПАПА ГЛОБАЛ»
      01.10.2019 17:23

      Онлайн-гипермаркет PAPA.RU запустил уникальный сервис для бизнеса

      C 20 сентября 2019 года онлайн-гипермаркет PAPA.RU запустил на тестирование новый сервис круглосуточной доставки заказов.
      ГК «Полис Групп»
      01.10.2019 16:46

      Старт продаж! Последний дом в ЖК «Краски лета» от ГК «Полис Групп»

      ГК «Полис Групп» открыла продажи квартир в новом доме 5ой очереди ЖК «Краски лета».
      Компания ARKAN
      01.10.2019 15:51

      Каникулы закончились – итоги месяца от команды ARKAN

      В сентябре 2019 года компания ARKAN предотвратила 24 попытки угона. Из них 63% пришлись на Санкт-Петербург. По-прежнему особой популярностью пользуются японские бренды Toyota (7 попыток), Lexus (6 попыток) и Mazda (4 попытки), а также Land Rover (3), Kia (2) и др.
      фото предоставлено компанией ГК «Ленстройтрест»
      01.10.2019 14:48

      Детский сад-замок в Юттери признан одним из лучших соцобъектов Петербурга

      ГК «Ленстройтрест» представила сданный недавно в эксплуатацию детский сад на 120 воспитанников в финском городке Юттери на конкурсе «Лидер строительного качества». Экспертный совет конкурса высоко оценил дошкольное учреждение и наградил застройщика дипломом Победителя II степени в номинации «Лучший реализованный объект социального назначения».
      фото предоставлено компанией АО «Альфа-Банк»
      01.10.2019 12:11

      При поддержке Альфа-Банка открылись Мануфактуры Bosco в Калуге

      При поддержке Альфа-Банка в Калуге завершено строительство производственного комплекса Мануфактуры Bosco.