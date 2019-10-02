В Петербурге бассейну моряков-подводников вернут облик храма РПЦ за 883 млн рублей: показываем его до реставрации

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации (ФГБУ Министерства культуры РФ) объявила конкурс на проведение ремонтно-реставрационных работ в церкви Божией Матери Милующей на Большом проспекте Васильевского острова в Петербурге. В недавнем прошлом она была бассейном для моряков-подводников. На фото изнутри (2015 год) можно увидеть состояние до демонтажа конструкций. А на фото снаружи — свежий строительный «кокон».

Стартовая цена на демонтажные работы по интерьерам, живописи, включая благоустройство территории, — 323,7 млн рублей. А всего с начала года ФГУП было объявлено конкурсов, связанных с этой церковью, на 883 млн рублей. Все конкурсы проводятся с ограниченным участием. Победителями стали Трест «Леноблреставрация», ООО «СтройТехПроект» и ООО «Модуль».

Церковь Божией Матери Милующей – храм Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви. Назван в честь иконы Божией Матери «Милующая». Заложен в 1889 году в память коронования Александра III и Марии Фёдоровны. Освящен в 1898 году. В советское время церковь была закрыта, внутри был оборудован бассейн учебного отряда подводного плавания при Галерной гавани. Под куполом церкви была обустроена водолазная башня. Храм и сейчас находится на территории Учебного отряда подводного плавания (в/ч № 70023), хотя в 2012 году здание было передано РПЦ Министерством обороны, которое проводило здесь тренировки моряков-подводников.