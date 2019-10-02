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Происшествия
02.10.2019 11:41
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В Крестах сиделец нокаутировал инспектора, мешавшего его социальной активности. Два удара обеспечили ему переезд в колонию

Колпинский районный суд Петербурга вынес приговор Александру Самниеву за нападение на сотрудника УФСИН. Инспектор попытался напомнить арестанту о порядках в следственном изоляторе и получил по голове. Прививать дисциплину дебоширу будут в колонии строгого режима. 

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 2 октября, Самниева признали виновным в дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества (часть 3 статьи 321 УК). Так квалифицировали его общение с инспектором в Крестах, куда мужчина угодил после неудачной попытки вытянуть из чужой машины женскую сумочку.  

В марте прошлого года, находясь в галерее на четвёртом этаже 12 отделения второго режимного корпуса, он не менее двух раз ударил рукой по голове инспектора, пытавшегося призвать его к порядку. Рука у арестанта оказалась тяжёлой: сотрудник упал на пол, головой задел дверь камеры. 

«Самниев вину признал, пояснил, что по окончании ежедневной прогулки, поднимаясь на этаж, он отклонился от маршрута движения, дождался на лестничном пролете лиц, содержащихся в соседней с ним камере, и стал следовать за ними. На замечание инспектора ответил в том числе грубой нецензурной бранью», – уточнили в пресс-службе.

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Мужчина признал вину и раскаялся. За несдержанность суд обязал его заплатить поверженному сотруднику 30 тысяч рублей, а местом исправления назначил колонию строгого режима. Там Самниеву предстоит провести 14 месяцев. За покушение на содержимое женской сумочки его также приговорили к лишению свободы, но с большими вольностями. В июне 2018 года Выборгский райсуд наказал его годом в колонии-поселении. С учётом времени в СИЗО, освоиться там он не успел.

 

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