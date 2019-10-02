ЮИТ сдал четвертую очередь жилого комплекса «Новоорловский»

АО «ЮИТ Санкт-Петербург»

Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» получила разрешение на ввод в эксплуатацию четвертой очереди жилого комплекса комфорт-класса «Новоорловский», располагающегося на севере города, в Приморском районе.

Кварталы комплекса «Новоорловский» имеют удобное транспортное сообщение, в том числе благодаря новому Суздальскому шоссе, близости к ЗСД и КАД. На территории комплекса предусмотрено создание социальной и коммерческой инфраструктуры. 2 сентября 2019 г. торжественно открылась общеобразовательная школа на 825 мест, которую ЮИТ спроектировал, построил и передает в дар городу.

В рамках четвертой очереди комплекса «Новоорловский» (этап 1.6.2.) построен жилой дом на 197 квартир общей площадью 8, 8 тыс. кв. м. (по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Каменки, д. 7, корп. 2, строение 1). В четырехсекционном здании высотой 7 и 9 этажей на первом этаже находится 6 встроенных коммерческих помещений общей площадью 1, 6 тыс. кв. м (со входами со стороны центральной пешеходной улицы, отделенными от входов в парадные). В подвальном этаже располагается 78 хозяйственных кладовых для жителей (площадью от 3 до 6 кв. м.).

В построенном доме был предложен большой выбор квартир с разнообразными удобными и функциональными планировками. Предусмотрены квартиры от компактных студий с кухней-нишей площадью 23,5 кв. м. и улучшенных студий площадью от 32 кв. м до просторных классических 3-комнатных квартир площадью 74,1 кв. м. Примечательно, что около половины квартир – с современными европланировками, с объединенным пространством гостиной и кухни и удобными мастер-спальнями. В части квартир – помещения для финских саун (площадью 3 – 4 кв. м.), смежные с ванными комнатами и оборудованные специальными «трапами». Большинство квартир с остекленными балконами, во многих квартирах предусмотрены просторные «финские» балконы (глубиной до 1,4 м.).

Сейчас ЮИТ ведет строительство пятой очереди комплекса «Новоорловский» (этап 1.6.3.) – 9-этажного жилого дома на 198 квартир (общей площадью 8, 9 тыс. кв. м.) и пристроенной 7-этажной автостоянки на 247 машиномест. Пятая очередь будет введена в эксплуатацию в III квартале 2020 года.

ЖК «Новоорловский» – застройщик АО «ЮИТ Санкт-Петербург», проектная декларация на сайте https://www.yitspb.ru/disclosure