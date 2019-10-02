В Северном Казахстане нашли мавзолей времен Золотой Орды

Во время раскопок в Уалихановском районе Северо-Казахстанской области археологи нашли поселение XIV века и мавзолей. Об этом сообщили в Северо-Казахстанском госуниверситете (СКГУ).

Там уточнили, что в нижнем течении реки Селеты оказались расположены «руины древних мавзолеев с захоронениями правителей, остатки мастерских и обжиговых печей, где изготавливался кирпич и архитектурный декор».

Мавзолей относится ко временам Золотой Орды. Ученые считают, что в усыпальнице были захоронены представители правящего дома чингизидов из династии Джучи хана.

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Археологи заявили, что им также удалось найти «многочисленные следы древней ирригации в виде плотин и арыков».

«Свидетельства развитого оседлого земледелия могут указывать на расположение здесь поселений и городищ, доказывающих существование на территории Северного Казахстана памятников средневековой городской культуры», – подчеркнули в СКГУ.

Раскопки продолжатся в следующем году, когда в Казахстане будут отмечать 750-летие Золотой Орды.