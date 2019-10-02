Коренной финн, будущий менеджер по продажам. Полиция Финляндии рассказала о подозреваемом в нападении на профучилище в Куопио

Полиция Финляндии 2 августа раскрыла личность подозреваемого, устроившего резню в Куопио, – "из-за исключительного характера преступления и его общественной значимости". Об этом 2 октября сообщает Yle.

Накануне в профучилище Куопио Йоэл Отто Аукусти Марин, по данным следствия, убил девушку и ранил десять человек, включая полицейского. Это 25-летний коренной финн, студент того же училища (Savon Ammattiopisto), родившийся в муниципалитете Сиилинярви в 20 км к северу от Куопио. Окончил лицей Сиилинярви в 2014 году, а в 2015-м переехал в общежитие в Куопио, где он учился на мерконома (менеджера по продажам).

Злоумышленник использовал оружие типа сабли, при нём было и огнестрельное оружие. Также во время нападения он устроил поджог в здании торгового центра Herman, где расположены учебные классы. Пожар, однако, быстро потушили.

Во время обыска в комнате подозреваемого в общежитии обнаружили бутылки с зажигательной смесью.

О мотивах преступления полиция пока не сообщает.