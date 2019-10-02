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02.10.2019 11:26
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За Hummer встретили своих. Следкому Петербурга неприятно допрашивать экс-главу экономического управления Филипцева

Следственный комитет Петербурга задержал двух своих бывших коллег – следователя и (главное) одного из самых влиятельных силовиков в прошлом – Дмитрия Филипцева.

За Hummer встретили своих. Следкому Петербурга неприятно допрашивать экс-главу экономического управления Филипцева

Олег Харсеев/Коммерсантъ

И следователь, и экс-глава Управления по расследованию особо важных дел в сфере экономики того же Следственного комитета Дмитрий Филипцев уже адвокаты. Раньше им бы вменили взятку, а сегодня – мошенничество. «Фонтанка» узнала, что фигурирует в деле, кроме миллионов.

По информации «Фонтанки», около 16 часов 1 октября в Петербурге оперативниками отдела «М» (курирование силового блока) региональной ФСБ был задержан бывший следователь Следственного комитета Петербурга Андрей Федоров. Встреча произошла после передачи ему 4,3 миллиона рублей. Пока его доставляли в кабинеты СК на Московском проспекте, другие сотрудники Госбезопасности двинулись в сторону петербуржца Дмитрия Филипцева.

Его контролировали, поэтому нашли быстро. В нем, собственно, новость и заключается.

Вскоре Следственный комитет вынужден был принимать неприятное решение. Дмитрий Филипцев – бывший руководитель Второго (экономического) управления Следственного комитета Петербурга. Пусть он и нехорошо ушел из своего кресла в октябре 2013 года, но в городе на Неве нет серьезных силовиков, кто бы его не знал. Заметим, что «Фонтанка» в 2014-м году упоминала его в рейтинге самых влиятельных среди них.

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По данным «Фонтанки», Федорова задержали на АЗС, что на Шафировском,18, в Красногвардейском районе. Ему подконтрольно передали 4,3 миллиона рублей. Сегодня, по версии следствия, эта сумма передавалась бизнесменом за минимизацию его рисков по обнальному делу, находящемуся в производстве Следственного комитета по Петроградскому району. Но как в любой подковерной истории, и здесь не обошлось без иронии. Заявитель указал, что общая сумма, за которую ему должны были решить вопросы с незаконной банковской деятельностью, равнялась 8 миллионам, плюс автомашина Hummer H1.

– И времена демонстративного потребления прошли, и Филипцев – человек бывалый, не понимаю, зачем ему этот броневик, – прокомментировал «Фонтанке» один из участников процесса реализации.

К ночи Следком возбудил уголовное дело по покушению на мошенничество в особо крупном размере и уже процессуально задержал обоих своих бывших коллег. Заметим, что дело поручено первому (уголовному) управлению СК города, так как расследовать дело на Мойке бывшими подчиненными Филипцева было бы, действительно, некорректно.

Подчеркнем, что Дмитрий Филипцев не только опытный, но еще и битый. Он занимал, пожалуй, самую важную позицию, когда в Петербурге буквально звенела тема незаконного возврата НДС. Незадолго до его увольнения в его служебном кабинете была установлена даже прослушивающая аппаратура. Еще в конце 2013 года ему грозила опала посильнее, чем вылет из органов, но Филипцев устоял. Это человек со связями. Сегодня он, как и второй задержанный Федоров, имеет статус адвоката. По крайней мере, Филипцева указывает коллегия «Кутузовская». Да, и по данным «Фонтанки», на его защиту сразу приехали непростые адвокаты.

Насколько известно «Фонтанке», Филипцев отрицает все подозрения.

Скорее всего, Следственный комитет выйдет в суд с ходатайством об арестах.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

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