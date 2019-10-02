В редакцию «Черновика» пришли с обыском. Журналист издания арестован якобы за финансирование терроризма

В редакцию дагестанского еженедельника «Черновик» утром 2 октября пришли сотрудники Следственного комитета. Они намерены провести обыск.

Об утреннем визите следователей издание сообщило в своем телеграм-канале.

«С обыском в редакцию пришли следователи Надир Телевов и Шамиль Валимагомедов. Обыски в рамках расследования уголовного дела в отношении нашего коллеги Абдулмумина Гаджиева», – отметили в редакции.

Журналисты добавили, что в офисе на месте только ответственный секретарь - главный редактор и учредитель находятся на форуме в Перми, сообщает издание «МБХ.Медиа».

Реклама

Представители редакции отмечают, что сотрудники СК пришли с силовой поддержкой — компанию им составляют люди в масках и с оружием.

Напомним, летом 2019 года был арестован редактор раздела «Религия» «Черновика» Абдулмумин Гаджиев, его подозревают в финансировании терроризма. Сам журналист вину не признает и называет уголовное дело преследованием за профессиональную деятельность. СМИ кавказской республики ранее выступили в поддержку коллеги, назвав его «вторым Голуновым». После этого провести проверку по делу поручила Генпрокуратура.