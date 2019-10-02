«Провокация». В Налоговой службе РФ опровергли причастность к утечке данных 20 миллионов налогоплательщиков

Информация об утечке в Интернет персональных данных более 20 миллионов россиян, которые платят налоги, не соответствует действительности. Об этом в ночь на 2 октября официальный представитель ФНС России сообщил Forbes.

Публикация британской исследовательской компании Comparitech, которая сообщила об утечке 1 октября, по версии ФНС, «является провокацией». «Проверить подлинность якобы утекших данных и существование ресурса, указанного в статье, невозможно в связи с отсутствием на него ссылки», – уточнил анонимный представитель службы. В Comparitech вчера заявляли, что добились удаления доступа к контенту, что не означает отсутствия массива этих данных у самих британских аналитиков.

Подчинённые Михаила Мишустина настаивают на том, что формат и структура данных, описанных в статье, не соответствуют форматам хранения данных, используемых в ФНС. Часть приведенных данных вообще не собирается и не хранится Налоговой службой, уточнил ее представитель. Обнаружившие масштабную утечку специалисты сообщали, что помимо ФИО, паспортных данных, ИНН, личных телефонов более 20 миллионов москвичей и жителей соседних регионов России, обнаруженные базы данных включали в себя сведения о работодателях налогоплательщиков и суммах уплаченных налогов с 2009 по 2016 год.

ФНС направила официальное письмо об инциденте в Организацию экономического сотрудничества и развития – ОЭСР (международная экономическая организация, в которую входят 36 развитых стран, Россия должна была получить членство в ОЭСР в 2015 году, но в 2014-м процесс включения РФ был приостановлен. – Прим. ред.).

Реклама

В Comparitech указывали на то, что пользователь, управлявший доступом к архиву, находился на Украине и что доступ к данным был открыт для всех желающих в течение года.

Исследователи напоминали, что такие данные могут быть использованы мошенниками для совершения противоправных действий как от имени фигурантов баз данных, так и против них самих и их сбережений.

Председатель Ассоциации участников рынков данных Иван Бегтин ранее заявлял «Фонтанке», что российские профильные государственные структуры игнорируют проблему и не реагируют на конкретные факты утечек, когда к ним обращаются специалисты.

В мае 2019 года российская компания InfoWatch сообщила, что больше трети утечек конфиденциальных данных в РФ связаны с госучреждениями.