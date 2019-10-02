В Саратовской области мужчину до смерти избили на кладбище. Задержали двоих полицейских

Общение нетрезвого жителя Саратовской области с полицейскими закончилось на кладбище. Последними, с кем он общался, были сотрудники правоохранительных органов, которые и прокатили его на городской погост.

Как сообщили 2 октября в пресс-службе прокуратуры Саратовской области, на тело мужчины наткнулись прохожие 26 сентября в лесу рядом с поселком Пролетарский неподалеку от Вольска.

По факту возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть. Подозреваемых искали несколько дней. Как сообщили в прокуратуре, ими оказались два сотрудника полиции. По предварительной информации, они встретили мужчину на улице, тот был пьян и дальнейшее общение с сотрудниками продолжил в наручниках. В служебной машине конфликт разгорелся, потерпевшего вывезли в район городского кладбища и там избили. От полученных травм он скончался на месте.

В Следственном комитете Саратовской области уточнили, что, согласно судебно-медицинскому исследованию, гибель 41-летнего мужчины наступила в результате тупой травмы груди с переломами ребер слева, разрывом легкого, массивной кровопотери.

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В прокуратуре и СК добавили, что в настоящий момент проводятся следственные действия.