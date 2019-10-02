Задержан бывший руководитель экономического направления Следственного комитета Петербурга Дмитрий Филипцев

Следственный комитет Петербурга задержал двух петербургских адвокатов. Обоим вменяется покушение на мошенничество. Один из них – экс-глава экономического управления того же Следственного комитета.

По данным «Фонтанки», к ночи 1 октября СК Петербурга возбудил уголовное дело о покушении на часть четвертую статьи 159 УК – «Мошенничество в особо крупном размере». По этому делу следователь задержал бывшего руководителя Второго (экономического) управления Следственного комитета города Дмитрия Филипцева. Вместе с ним задержан и еще один бывший следователь СК.

По информации «Фонтанки», им вменяют покушение на 8 миллионов рублей за решение вопросов по одному из уголовных дел в сфере экономики.

Нашему изданию известно, что непосредственно задержание с поличным проводили оперативники отдела «М» (курируют силовой блок) Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти. Заметим: сегодня Филипцев и второй подозреваемый имеют статус адвокатов.

Подробнее о том, каким образом в деле всплыла культовая автомашина Hammer и о масштабе личности самого Филипцева, покинувшего свой влиятельный пост ровно шесть лет назад, читайте в материале «Фонтанки».