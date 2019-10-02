Сибиряка обвиняют в убийстве невестки и двух её маленьких детей. Тела он забетонировал в лесу

Следственный комитет по Алтайскому краю предъявил обвинение в тройном убийстве жителю Славгорода. Более месяца назад он якобы лишил жизни свою невестку и двух её маленьких детей. Об этом 2 октября сообщает сайт СКР.

По версии следствия, ночью 22 августа женщина поругалась со своим мужем, собрала вещи, двух детей 4-х и 9 лет, после чего решила уехать к своим родственникам в Иркутскую область, оставив на попечении супруга новорожденную дочь. Довезти себя и детей до вокзала попросила деверя. В ночи родной брат мужа на мотоцикле повёз невестку и племянников, но в дороге между взрослыми произошла ссора.

«Двигаясь на мотоцикле из села Павловка в город Славгород, родственник остановил транспортное средство, после чего из-за возникшего конфликта нанес удар по лицу молодой женщины, от которого она потеряла сознание. Затем автомобильным тросом он задушил малолетних детей, а когда потерпевшая пришла в сознание, тем же тросом сдавил ее шею. Потерпевшие скончались от асфиксии», – сообщает СК.

После, по версии следствия, сибиряк закопал все три тела в лесу, а в течение нескольких следующих дней приезжал на это место, чтобы залить его бетоном.

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По решению суда мужчина заключён под стражу.