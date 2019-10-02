Велосипедистка выехала на середину дороги на трассе Вологда – Новая Ладога и погибла под «ГАЗелью»

Авария со смертельным исходом произошла утром 2 октября в Бокситогорском районе Ленобласти. Столкнулись автомобиль и велосипед.

Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на районный отдел ГИБДД, около 7 часов утра на 320-м километре трассы Вологда – Тихвин – Новая Ладога 29-летний мужчина на грузовой «ГАЗели» сбил женщину на велосипеде, которая, не убедившись в безопасности маневра, выехала на середину проезжей части. Пытаясь уйти от столкновения, водитель «ГАЗели» также столкнулся с автомобилем Peugeout под управлением 40-летнего мужчины.

Велосипедистка от полученных травм скончалась на месте. Женщине на вид около 40 лет, ее личность устанавливается. По факту произошедшего ГИБДД проводит проверку.

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Двумя днями ранее в Бокситогорском районе тоже произошло смертельное ДТП. Вечером 30 сентября автомобиль «Мерседес» задавил женщину лет 50-60 на «зебре» в Бокситогорске. После этого водитель сбежал. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека).

Сегодня же утром еще одним смертельным ДТП отметился Ломоносовский район области. Там столкнулись и сгорели легковушка и маршрутка. В результате один человек погиб и восемь пострадали.