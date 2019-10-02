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Происшествия
02.10.2019 10:59
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Велосипедистка выехала на середину дороги на трассе Вологда – Новая Ладога и погибла под «ГАЗелью»

Авария со смертельным исходом произошла утром 2 октября в Бокситогорском районе Ленобласти. Столкнулись автомобиль и велосипед.

Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на районный отдел ГИБДД, около 7 часов утра на 320-м километре трассы Вологда – Тихвин – Новая Ладога 29-летний мужчина на грузовой «ГАЗели» сбил женщину на велосипеде, которая, не убедившись в безопасности маневра, выехала на середину проезжей части. Пытаясь уйти от столкновения, водитель «ГАЗели» также столкнулся с автомобилем Peugeout под управлением 40-летнего мужчины.

Велосипедистка от полученных травм скончалась на месте. Женщине на вид около 40 лет, ее личность устанавливается. По факту произошедшего ГИБДД проводит проверку.

Велосипедистка выехала на середину дороги на трассе Вологда – Новая Ладога и погибла под «ГАЗелью»

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Двумя днями ранее в Бокситогорском районе тоже произошло смертельное ДТП. Вечером 30 сентября автомобиль «Мерседес» задавил женщину лет 50-60 на «зебре» в Бокситогорске. После этого водитель сбежал. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека).

Сегодня же утром еще одним смертельным ДТП отметился Ломоносовский район области. Там столкнулись и сгорели легковушка и маршрутка. В результате один человек погиб и восемь пострадали.

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