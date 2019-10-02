Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+10°C
/ Завтра: +6
$ 65.44р
71.47р
13:46 02.10.2019
Расширенный поиск

Финляндия
02.10.2019 10:54
Печать

Президент Финляндии обсудит с Трампом усиление сотрудничества в сфере безопасности в Европе и Арктике

Президент Финляндии Саули Ниинистё 2 октября проведёт переговоры с лидером США Дональдом Трампом в Белом доме.

Ниинистё и Трамп обсудят способы расширения сотрудничества между Финляндией и США, в том числе по вопросам безопасности в Европе и Арктике, сообщили в канцелярии финского президента. Также в повестке переговоров обозначено развитие торгово-технологического сотрудничества между странами. 

Политологи утверждают, что глава столь небольшого государства как Финляндия Саули Ниинистё с Трампом встречается исключительно часто. В последний раз он принимал американскую чету в Хельсинки во время визита Владимира Путина летом 2017-го. За два своих срока предыдущий президент США Барак Обама приглашал Ниинистё в Белый дом лишь однажды – в 2016 году. До этого предшественница Ниинистё Тарья Халонен встречалась с Джорджем Бушем в 2002-м.

Как полагает исследователь Института внешней политики Матти Песу, помимо 100-летия дипломатических отношений между странами, может быть и другая причина – сотрудничество Финляндии и США в последние годы усилилось, особенное военное и оборонительное, и стало более тесным, чем раньше, пишет Ilta-Sanomat.

Реклама

По словам Песу,  с точки зрения США Финляндия является «безвредной» страной, с которой легко иметь дело. Для Трампа, окружённого политическими скандалами, Ниинистё, который публично не критикует других лидеров, может быть довольно приятным гостем.

Глава Суоми также регулярно встречается с президентом России Владимиром Путиным, последний раз Путин был в Хельсинки в августе 2019 года. В середине сентября финский лидер ездил к президенту Владимиру Зеленскому в Киев. В этом году Ниинистё также нанёс ответный визит китайскому президенту Си Цзиньпину. Си Цзиньпин посетил Финляндию в 2017 году.

По словам Маркку Йокисипиля, директора Центра парламентских исследований в Университете Турку, козырем финского президента является хорошо выстроенная сеть контактов на высшем уровне, которая является исключительной для главы небольшой страны. Йокисипеля уверен, что "лидеры великих держав также хотят услышать Ниинистё".

"Лидеры стран масштаба Финляндии редко имеют регулярные и эффективные отношения по столь разным направлениям", – считает политолог.

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      ПАО МКБ
      02.10.2019 13:10

      МКБ поддержал риэлторов Санкт-Петербурга

      Московский кредитный банк (МКБ) стал спонсором ежегодной интернет-премии WEB REALTOR Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
      ГК «Эталон»
      02.10.2019 12:05

      Ставки от банка-партнера по ипотеке на квартиры от Группы «Эталон» снижены

      Банк ВТБ (ПАО) снизил процентные ставки по ипотеке для покупки квартир в жилых комплексах от Группы «Эталон» в Санкт-Петербурге.
      ГК «Лидер Групп»
      02.10.2019 11:39

      ЖК «Балканы» компании «Лидер Групп» номинирован на конкурс «Золотой Трезини 2019»

      Архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини» является одним из авторитетных в строительной отрасли. Для участия в нем отбираются самые лучшие проекты ведущих застройщиков России. От компании «Лидер Групп» за почетное звание лучшего проекта жилого комплекса комфорт-класса в этом году поборется ЖК «Балканы».
      АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
      02.10.2019 11:01

      ЮИТ сдал четвертую очередь жилого комплекса «Новоорловский»

      Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» получила разрешение на ввод в эксплуатацию четвертой очереди жилого комплекса комфорт-класса «Новоорловский», располагающегося на севере города, в Приморском районе.
      shutterstock.com
      01.10.2019 18:00

      В «Образцовых кварталах» всегда тепло

      На прошлой неделе в Петербурге официально стартовал отопительный сезон. Вместе с тем увеличился спрос на обогревательные приборы для жилых и общественных помещений. По признанию продавцов, горожане скупают стандартные обогреватели, USB-пледы, а также электропростыни с подогревом.
      ГК «КВС»
      01.10.2019 17:49

      ГК «КВС» вошла в ТОП-5 застройщиков на «ДомКлик»

      Группа компаний «КВС» вошла в пятерку крупных партнеров-застройщиков Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по рейтингу, основанному на количестве квартир в новостройках компании, аккредитованных банком.
      "ПСК"
      01.10.2019 17:38

      Эксперты ПСК: на рынке преобладает вдумчивый покупатель

      По итогам девяти месяцев в Петербурге введено 1,05 млн кв. м жилья – на треть меньше, чем в прошлом году. Как считают в ГК «ПСК», делать далекоидущие выводы на основе сравнения с прошлым годом не совсем корректно.
      фото предоставлено компанией ООО «ПАПА ГЛОБАЛ»
      01.10.2019 17:23

      Онлайн-гипермаркет PAPA.RU запустил уникальный сервис для бизнеса

      C 20 сентября 2019 года онлайн-гипермаркет PAPA.RU запустил на тестирование новый сервис круглосуточной доставки заказов.
      ГК «Полис Групп»
      01.10.2019 16:46

      Старт продаж! Последний дом в ЖК «Краски лета» от ГК «Полис Групп»

      ГК «Полис Групп» открыла продажи квартир в новом доме 5ой очереди ЖК «Краски лета».
      Компания ARKAN
      01.10.2019 15:51

      Каникулы закончились – итоги месяца от команды ARKAN

      В сентябре 2019 года компания ARKAN предотвратила 24 попытки угона. Из них 63% пришлись на Санкт-Петербург. По-прежнему особой популярностью пользуются японские бренды Toyota (7 попыток), Lexus (6 попыток) и Mazda (4 попытки), а также Land Rover (3), Kia (2) и др.
      фото предоставлено компанией ГК «Ленстройтрест»
      01.10.2019 14:48

      Детский сад-замок в Юттери признан одним из лучших соцобъектов Петербурга

      ГК «Ленстройтрест» представила сданный недавно в эксплуатацию детский сад на 120 воспитанников в финском городке Юттери на конкурсе «Лидер строительного качества». Экспертный совет конкурса высоко оценил дошкольное учреждение и наградил застройщика дипломом Победителя II степени в номинации «Лучший реализованный объект социального назначения».
      фото предоставлено компанией АО «Альфа-Банк»
      01.10.2019 12:11

      При поддержке Альфа-Банка открылись Мануфактуры Bosco в Калуге

      При поддержке Альфа-Банка в Калуге завершено строительство производственного комплекса Мануфактуры Bosco.