Президент Финляндии обсудит с Трампом усиление сотрудничества в сфере безопасности в Европе и Арктике

Президент Финляндии Саули Ниинистё 2 октября проведёт переговоры с лидером США Дональдом Трампом в Белом доме.

Ниинистё и Трамп обсудят способы расширения сотрудничества между Финляндией и США, в том числе по вопросам безопасности в Европе и Арктике, сообщили в канцелярии финского президента. Также в повестке переговоров обозначено развитие торгово-технологического сотрудничества между странами.

Политологи утверждают, что глава столь небольшого государства как Финляндия Саули Ниинистё с Трампом встречается исключительно часто. В последний раз он принимал американскую чету в Хельсинки во время визита Владимира Путина летом 2017-го. За два своих срока предыдущий президент США Барак Обама приглашал Ниинистё в Белый дом лишь однажды – в 2016 году. До этого предшественница Ниинистё Тарья Халонен встречалась с Джорджем Бушем в 2002-м.

Как полагает исследователь Института внешней политики Матти Песу, помимо 100-летия дипломатических отношений между странами, может быть и другая причина – сотрудничество Финляндии и США в последние годы усилилось, особенное военное и оборонительное, и стало более тесным, чем раньше, пишет Ilta-Sanomat.

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По словам Песу, с точки зрения США Финляндия является «безвредной» страной, с которой легко иметь дело. Для Трампа, окружённого политическими скандалами, Ниинистё, который публично не критикует других лидеров, может быть довольно приятным гостем.

Глава Суоми также регулярно встречается с президентом России Владимиром Путиным, последний раз Путин был в Хельсинки в августе 2019 года. В середине сентября финский лидер ездил к президенту Владимиру Зеленскому в Киев. В этом году Ниинистё также нанёс ответный визит китайскому президенту Си Цзиньпину. Си Цзиньпин посетил Финляндию в 2017 году.

По словам Маркку Йокисипиля, директора Центра парламентских исследований в Университете Турку, козырем финского президента является хорошо выстроенная сеть контактов на высшем уровне, которая является исключительной для главы небольшой страны. Йокисипеля уверен, что "лидеры великих держав также хотят услышать Ниинистё".

"Лидеры стран масштаба Финляндии редко имеют регулярные и эффективные отношения по столь разным направлениям", – считает политолог.