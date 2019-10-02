Потерпевший от шикарного особняка генерал СКР Леденев уволен Путиным

Владимир Путин уволил самого популярного генерала Следственного комитета. Обидевшийся на газетные статьи о своей роскоши Виктор Леденев освобожден от должности.

Эту информацию подтверждают источники «Клопс.ру». Отметим, об увольнении Леденева говорится в указе №474 Владимира Путина от 30 сентября, который накануне поздно вечером был опубликован в нескольких телеграм-каналах. Подлинность указа подтвердили источники РБК в ФСБ. Официально указ не опубликован.

Виктор Леденев возглавлял Калининградское управление СКР с 2015 года. Стиль жизни генерала — особняк в элитном районе, зарубежные поездки, броские декларации о доходах — сподвиг газету «Новые колеса» на серию публикаций. Леденев обвинил главного редактора Игоря Рудникова в вымогательстве 50 тысяч долларов за молчание, стал потерпевшим по уголовному делу и проиграл.

Дело рассматривалось в Петербурге. Московский райсуд оправдал Рудникова в вымогательстве и освободил из-под стражи, попутно отказав Леденеву в иске на 3 млн морального вреда. Генерал не успокоился и подал апелляцию, но теперь приедет на нее в статусе безработного.

Тем же 474-м указом уволен со службы директор ФСИН Геннадий Корниенко.