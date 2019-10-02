ГИБДД: В ДТП с пожаром на Волхонском шоссе пострадали восемь человек, все из маршрутки

Восемь человек попали в медучреждения в результате аварии на Волхонском шоссе, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации, 2 октября около 7:40 на 16-м километре трассы в Ломоносовском районе Ленинградской области водитель «Мазды» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным транспортным средством ПАЗ (маршрут 403).

Водитель и семь пассажиров автобуса госпитализированы в состоянии различной степени тяжести. Водитель «Мазды», как уже сообщалось, погиб на месте. Очевидцы рассказывали, как пытались спасти его, но безуспешно.

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По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, комментировать его будет пресс-служба городского главка МВД, подчёркивают в УГИБДД.