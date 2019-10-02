Скончался композитор Гия Канчели. Он был автором музыки к фильмам «Мимино» и «Кин-дза-дза»

Знаменитый грузинский композитор Гия Канчели скончался на 85-м году жизни. Народный артист СССР, автор музыки к фильмам «Мимино», «Кин-дза-дза», «Не горюй» и многих других сочинений умер в своем родном Тбилиси, сообщает 2 октября издание «Медуза» со ссылкой на грузинский телеканал «Имеди»,

Гия Канчели — автор многочисленных симфонических сочинений, произведений для театра — в том числе для постановок Георгия Товстоногова в БДТ, камерной и сольной инструментальной музыки.

Композитор и педагог, Гия Канчели активно следил за политикой. Долгое время жил в Германии, Бельгии. Тяжело переживал события, связанные с Украиной. Его сочинение «Ангелы печали» 2013 года было посвящено Михаилу Ходорковскому. Одним из последних фильмов, музыку к которым написал Канчели, стал фильм Резо Гигинеишвили «Заложники» о захвате террористами самолета. Фильм был удостоен призов на «Кинотавре».

Напомним, 4 апреля 2019 года ушел режиссер Георгий Данелия, снявший самые знаменитые фильмы из тех, музыку к которым писал Канчели.