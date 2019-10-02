В Подмосковье найдено тело замглавы спецуправления МЧС Олега Жукова

Заместитель начальника специального управления №100 Федеральной противопожарной службы МЧС России Олег Жуков был найден мертвым в Подмосковье. Об этом 2 октября сообщил источник РБК в ГУ МВД по Московской области.

По данным источника, тело обнаружили в лесу рядом с гаражным кооперативом «Мичуринец» в деревне Переделкино.

«Было установлено, что погибший — Жуков Олег Владимирович, подполковник внутренней службы, заместитель начальника специального управления ФПС №100 Москвы», — рассказал собеседник. Рядом с телом нашли два телефона и служебное удостоверение.

«Устанавливаются обстоятельства гибели Жукова», — добавил источник.

Как добавляет ТАСС, Жуков был отстранен от должности в 2018 году из-за нарушений, которые стали поводом для возбуждения против него уголовного дела о мошенничестве.