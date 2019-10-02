«Из-под торпеды огонь прямо в лицо». Очевидец рассказывает, как не удалось спасти от смерти водителя на Волхонке

В результате ДТП с легковым автомобилем и маршруткой на Волхонском шоссе один водитель погиб, другой получил серьёзные травмы, сообщили «Фонтанке» в компании-перевозчике «Питеравто».

По предварительным данным, 2 октября около 7:40 на Волхонском шоссе, 8, «Мазда» выехала на встречную полосу и врезалась лоб в лоб в автобус маршрута №403. Обе машины загорелись.

Водитель «Мазды» погиб на месте. В автобусе было 20 человек, пострадал водитель. Его госпитализировали с травмами средней степени тяжести, отмечают в компании.

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В «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» рассказывали, что первыми на помощь пришли очевидцы. Вот комментарий одного из них.

«Ехал за маршруткой, через две машины. Момент удара не видел, видел только то, что маршрутка в отбойник отлетела, – пишет Алексей. – Подбежал с огнетушителем, стали тушить. Она то вспыхнет, то потухнет. Огнетушители кончились. Вспыхнула опять. Побежал лом принес. С мужиком стали ломать замок на двери, не смогли. Стали парня тащить, ребята за плечи, я пролез к ногам, стал тянуть, правая вышла, левую зажало. Тянул как мог. Из-под торпеды огонь с дымом прямо в лицо. Дальше не смог. Парень молодой был, не пристегнутый. Соболезную родным».