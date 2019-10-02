«Доктор Борменталь» остался без колёс за 3 млн рублей

Основатель клиники «Доктор Борменталь» лишился своего серого Cadillac Escalade в Приморском районе Петербурга. Знаменитый в России диетолог, специалист по похудению оставил машину буквально на 10 минут у круглосуточной аптеки, а когда вернулся, автомобиля уже не было.

По данным ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), угон люксового «американца» произошёл в ночь на 2 октября на аллее Поликарпова. Андрей Бобровский припарковался у круглосуточной аптеки «Фиалка», по всей видимости, перед возвращением домой. Предположительно, потратив 10 минут на покупку нужных лекарств, мужчина вышел на улицу и обнаружил пропажу Cadillac Escalade 2016 года выпуска. Ущерб диетолог и основатель клиники «Доктор Борменталь» оценил в 3 млн рублей.