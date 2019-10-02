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Финляндия
02.10.2019 09:22
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«Скандинавы и прибалты - люди осторожные». Автобусные перевозчики не ждут быстрого роста турпотока в Петербург после введения электронных виз

Перевозчики, чьи автобусы курсируют между Петербургом и Финляндией/Эстонией, не ждут ажиотажного спроса на поездки в Петербург среди иностранцев сразу после введения электронных виз в РФ. При этом они готовы при необходимости увеличить число пассажирских мест.

Андрей Волков, директор по маркетингу ООО «Амрон», которое работает в России под маркой латвийской Ecolines, считает, что европейским соседям нужно время, чтобы присмотреться к нововведению.

«Мы не ожидаем взрывного роста, он будет планомерным, спокойным. Скандинавский рынок очень инертен, скандинавы и прибалты – люди осторожные, сдержанные, поэтому сначала понаблюдают, послушают тех, кто уже съездил [в Петербург по электронной визе]. Тем более у тех, кто бывает в Петербурге, виза уже есть, они так же продолжат ездить», – поделился с «Фонтанкой» своими ожиданиями Андрей Волков.

По его словам, сейчас доля иностранцев пассажиропотоке Ecolines сейчас составляет 35%. Ожидается, что постепенно она будет расти, причём, возможно, жители более дальних стран могут отреагировать на предложение быстрее.

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«Мы ожидаем больше иностранцев, которые, прилетая в Таллин и Хельсинки, решат заглянуть и в Россию. Это, скорее, будут те, кто живёт на другом конце Европы – немцы, испанцы, итальянцы», – рассуждает представитель компании.

В компании подсчитали, что направление Хельсинки растёт стабильно, в январе – августе 2019-го пассажиропоток увеличился на 15% в сравнении с первым полугодием 2018-го, автобусы до Лаппеенранты – Иматры, запущенные весной 2019-го, летом тоже заполнялись хорошо. «В следующем году мы тоже ожидаем 15-20-процентного роста за счет футбола и электронных виз», – говорит Волков.

По словам Волкова, на финском направлении в пунктах пропуска возможностей иметь дополнительное время для пересечения границы мало – "дневное и удобное время забито", но при позитивном развитии турпотока не исключает возможности поставить на популярные маршруты более вместительные автобусы. 

Эстонский перевозчик Lux Express 1 ноября добавит ещё один рейс на линии Санкт-Петербург – Таллин. По прогнозам компании, с введением электронных виз число иностранцев на рейсах Lux Express в Санкт-Петербург уже в первые три месяца увеличится на 10%, сейчас доля иностранных граждан среди пассажиров составляет 20%.

При этом и у Lux Express пассажиропоток растёт. «Между Эстонией/Финляндией и Петербургом за 9 месяцев этого года на наших рейсах было перевезено более 300 000 пассажиров – это на 11% больше, чем за январь – сентябрь прошлого года, – сообщил Райт Реммель. – На линии Санкт-Петербург-Хельсинки 5-й ежедневный рейс был открыт летом этого года. В целом линия продолжает пользоваться популярностью, поэтому мы следим за спросом и при необходимости можем рассмотреть увеличение числа отправлений».

Однако беспокойство вызывает пропускная способность пунктов пропуска, особенно «Нарва – Ивангород», который по сути является узким бутылочным горлышком, и даже «зеленый коридор» для автобусов перегружен, говорит генеральный директор Lux Express Райт Реммель. «Если число туристов со стороны Эстонии начнет расти (а это реально будет так, потому что обычная семья из четырех человек на электронных визах сможет сэкономить 250 евро), то вполне резонно можно ставить вопрос о дополнительных инвестициях с обеих сторон в инфраструктуру погранпункта «Нарва – Ивангород», – считает гендиректор Lux Express.

«Тех ресурсов, которые есть на сегодняшний день, хватает, чтобы переработать критические нагрузки, – прокомментировал представитель ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти Дмитрий Давиденко. – Но мы не в силах изменить ту конструкцию, которая существует, что есть, на том и работаем».

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С октября иностранцы могут посетить Санкт-Петербург и Ленобласть по бесплатной электронной визе на срок до 8 дней. К утру 1 октября в МИД поступило более 3000 заявок. Приехать в Россию можно будет через автомобильные пункты «Торфяновка», «Светогорск», «Иматра» и «Ивангород» и морские пункты пропуска «Большой порт Санкт-Петербург (Морской вокзал)» и «Пассажирский порт Санкт-Петербург». Порт Выборга в список не вошёл, так же, как и скоростной поезд «Аллегро». По предварительным данным, железнодорожный пункт пропуска может быть включён в список в 2021 году. Планируется, что тогда же введут и консульский сбор. Первых туристов с электронной визой ждут 5 октября.


© Фонтанка.Ру

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