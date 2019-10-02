«Питеравто» об огненном ДТП на Волхонском: легковушка выехала на встречку. Пассажиров маршрутки спасали очевидцы

Обстоятельства тяжёлой аварии на Волхонском шоссе «Фонтанке» сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Питеравто».

По предварительным данным, в районе дома 8 по Волхонке, в пределах Санкт-Петербурга, легковой автомобиль вылетел на встречную полосу и, не доезжая кювета, врезался в автобус маршрута №403 (станция метро «Московская» — Красное Село, Родниковая улица). Легковушка вспыхнула, пламя перекинулось на автобус. В нём, по предварительным данным, никто серьёзно не пострадал.

В данный момент все обстоятельства выясняются, экстренные службы на месте, добавляют в «Питеравто».

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Очевидцы в соцсетях отмечают, что водитель легковой «Мазды» оказался зажат в салоне и сгорел. По предварительным данным «Фонтанки», в ДТП погиб один человек.

Очевидцы рассказывают, как пытались спасти водителя и помогали пассажирам маршрутки. «Мужикам спасибо, кто помог вывести, никто не побоялся, что взорвемся. Девушка-блондинка, стояла со мной сзади, напиши, что у тебя все хорошо», – просит один из подписчиков «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», видимо, пассажир автобуса.