Блогера Рустема Адагамова заблокировали в Twitter на неопределённый срок

Аккаунт популярного блогера Рустема Адагамова в Twitter оказался заблокированным на неопределенный срок. Блогер подозревает, что блокировка была «намеренной» и связана с активным освещением московских акций протеста.

В комментарии «Радио Свобода» 2 октября Адагамов рассказал, что получил на электронную почту уведомление о блокировке по жалобе Международной федерации фонографической индустрии (IFPI). В документе говорится, что блогер нарушил авторские права в связи с роликом про актрису Джулию Робертс, который Адагамов опубликовал около двух лет назад.

Блогер подал апелляцию на блокировку.

На твиттер Рустема Адагамова подписаны более 500 тысяч человек. В среднем его аккаунт собирает более 20 миллионов просмотров в месяц.