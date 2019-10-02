Ученые обнадёжили: Петербург, возможно, не затопит при глобальном потеплении

Санкт-Петербург может не затопить, когда уровень океана из-за плохой экологии повысится на метр (а это произойдет уже меньше, чем 100 лет). Суша под Северной столицей РФ медленно поднимается, что дает городу на Неве шанс, сообщил ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического НИИ Алексей Екайкин.

Обнадеживающие для петербуржцев данные публикует 2 октября РИА Новости. В конце сентября Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) опубликовала доклад «Океан и криосфера в меняющемся климате». Его авторы прогнозируют: к 2100 году уровень океана может вырасти до метра из-за парниковых газов и роста глобальной температуры. Как следствие, начнет затапливать сушу — в первую очередь, низины. Ранее традиционно считалось, что в России в особой группе риска — город на Неве. Но теперь ученые не смотрят на ситуацию так пессимистично.

«Люди представляют землю в виде шарика. Если мы льем на шарик воду, то она должна повышаться равномерно, но это не так. Форма земли – не идеальный шар и форма земли меняется, есть еще вертикальные движения земной коры. Классический пример – это Венеция. В районе Венеции сама суша опускается вниз. То есть это не только море поднимается, это ещё и суша опускается. С другой стороны, есть Санкт-Петербург, где суша немного приподнимается», – рассказал агентству один из авторов доклада Екайкин.

По мнению ученого, город на Неве находится в «относительной безопасности» по сравнению с городами Западной Европы и Джакартой, которая постепенно уходит под воду.

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Авторы доклада отмечают, что разница в подъеме уровня воды в регионах планеты может составить до 30%.

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