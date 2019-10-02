Легковушка и маршрутка на Волхонском вспыхнули после ДТП. Предварительно, есть погибший и пострадавшие

Легковой автомобиль и маршрутный автобус загорелись после столкновения на Волхонском шоссе. По предварительной информации «Фонтанки», один человек погиб и несколько пострадали.

Данные «Фонтанки» подтверждают очевидцы. «В результате аварии легковой автомобиль загорелся. Водитель легковушки сгорел в машине. В автобусе все живы, но несколько людей с перемотанными головами», – пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

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По словам очевидцев, из легковушки пытались вытащить водителя, но не удалось: ему зажало ноги, он был без сознания. «Много пострадавших в маршрутке. Утро началось с оказания первой помощи», – рассказывает Дарья.