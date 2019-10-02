Происшествия
При заезде на ЗСД опрокинулся контейнер, а в зоне ремонта Выборгского шоссе – легковушка
Два перевёртыша утром 2 октября «украшают» собой пробки на юге и севере Петербурга.
На ремонтируемом Выборгском шоссе, в районе посёлка Парголово, опрокинулся на бок легковой автомобиль – в зоне, где движение и так ограничено. «Видимо, в темноте край зацепил. Там глубоко асфальт сняли на второй полосе», – предполагают автомобилисты в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
На юге города на съезде с КАД на ЗСД тягач выронил контейнер. «Стоим плотненько», – пишут в «ДТП и ЧП». «Яндекс.Карты» также демонстрируют небольшой затор.
В целом загруженность петербургских улиц к 8:30 составила 7 баллов, это меньше, чем вчера, когда уже в 8:36 было 8 баллов. Судя по карте, сложная ситуация в Невском районе и восточной части КАД: там многокилометровые пробки на обоих кольцах. Сервис «Яндекс.Пробки» пока зафиксировал только четыре магистрали с «неожиданно плотным движением»:
- 7:21, Народная улица и проспект Славы к Московскому — 9 баллов, что на 6 баллов выше обычного.
- 7:30, Выборгское шоссе в центр — 8 баллов, что на 7 баллов выше обычного.
- 8:00, Заневский проспект и проспект Косыгина в центр — 9 баллов, что на 4 балла выше обычного.
- 8:21, Пискарёвский проспект в центр — 10 баллов, что на 3 балла выше обычного.