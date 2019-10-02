При заезде на ЗСД опрокинулся контейнер, а в зоне ремонта Выборгского шоссе – легковушка

Два перевёртыша утром 2 октября «украшают» собой пробки на юге и севере Петербурга.

На ремонтируемом Выборгском шоссе, в районе посёлка Парголово, опрокинулся на бок легковой автомобиль – в зоне, где движение и так ограничено. «Видимо, в темноте край зацепил. Там глубоко асфальт сняли на второй полосе», – предполагают автомобилисты в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

На юге города на съезде с КАД на ЗСД тягач выронил контейнер. «Стоим плотненько», – пишут в «ДТП и ЧП». «Яндекс.Карты» также демонстрируют небольшой затор.

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В целом загруженность петербургских улиц к 8:30 составила 7 баллов, это меньше, чем вчера, когда уже в 8:36 было 8 баллов. Судя по карте, сложная ситуация в Невском районе и восточной части КАД: там многокилометровые пробки на обоих кольцах. Сервис «Яндекс.Пробки» пока зафиксировал только четыре магистрали с «неожиданно плотным движением»: