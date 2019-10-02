«Ведомости» узнали, что главе «Ростеха» присвоили звание Героя России

Звание Героя России присвоил президент Владимир Путин генеральному директору госкорпорации «Ростех» Сергею Чемезову. Об этом 2 октября сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на нескольких топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности. Присовение звания также подтвердил высокопоставленный чиновник в Кремле.

По данным издания, указ был подписан несколько недель назад, хотя на сайте Кремля документ не опубликовали. Один из федеральный чиновников рассказал, что Чемезова удостоили звания за существенный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса и повышение обороноспособности страны. По мнению источников, президент мог таким образом отметить заслуги Чемезова в области реформирования системы военно-технического сотрудничества с зарубежными странами и за развитие «Ростеха в целом.

Сергею Чемезову 67 лет. «Ростех» он возглавляет с ноября 2007 года.

Чемезов — генерал-полковник ФСБ, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», доктор экономических наук. Является членом бюро высшего совета «Единой России».