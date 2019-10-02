СМИ: Россия испытала комплексы С-500 в Сирии. Военные считают её идеальным полигоном

Российскую систему противовоздушной обороны (ПВО) С-500 успешно испытали в Сирии. В ходе тестирования в работе техники выявили ряд неполадок, однако проблемы удалось оперативно решить. К настоящему времени испытания завершены и признаны успешными.

Как отметил заместитель командующего ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев, перед запуском вся техника испытывается в жестких технических и климатических условиях и работает буквально на износ, пишет 2 октября РБК со ссылкой на «Известия».

«Только такой режим эксплуатации позволяет выявить недостатки. После этого все поломки и проблемы обобщают, актируют и проводят работы по их устранению», — отметил Бижев.

Он добавил, что Сирия в этом случае является идеальным полигоном, так как там всегда жарко и пыльно, а из-за вооруженного конфликта в республике присутствует необходимость для круглосуточной работы радиолокаторов.

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В июле вице-премьер Юрий Борисов заявлял, что российская армия может получить на вооружение новейшие системы противовоздушной обороны С-500 уже в 2020 году. Он также отмечал, что в вооруженные силы России комплексы планируется поставлять «в различных комплектациях, в зависимости от решаемых задач».

Комплексы С-500 представляют собой новое поколение зенитной ракетной системы типа «земля — воздух». Система способна поражать самолеты, вертолеты, гиперзвуковые крылатые ракеты, а также перехватывать баллистические ракеты и поражать цели в ближнем космосе.