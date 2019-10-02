Взрыв, огонь и запах гари: на юге и севере Петербурга горели автомобили

Три автомобиля по двум адресам тушили пожарные в Петербурге минувшей ночью.

По информации городского ГУ МЧС, 2 октября в 0:02 поступил вызов на Рабочую улицу, 9, в Старо-Паново (Красносельский район). Там полностью сгорел «Ягуар». Два пожарных расчёта работали полчаса.

Под утро на аллее Поликарпова, у дома 6, корпус 1, горели сразу два автомобиля: «Митсубиши» и «Мерседес». Вызов в МЧС поступил в 5:13, в 5:32 открытое горение было ликвидировано. На место также выезжали две машины спасателей.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

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По словам очевидцев, пожар начался с одной машины, и огонь повредил две соседние. Местных жителей разбудил взрыв (вероятно, лопнуло колесо) и до сих пор беспокоит запах гари, сетуют в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Сведения о пострадавших в обоих случаях не поступали, отмечают в управлении МЧС.