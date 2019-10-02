«Не допустим такого сценария». Порошенко считает, что «формула Штайнмайера» снимет санкции с России

Экс-президент Украины Петр Порошенко считает, что подписание «формулы Штайнмайера» может привести к ослаблению, а затем и полному снятию санкций с России. Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.

«Подписание формулы российского происхождения… де-факто означает ослабление или даже снятие санкций против России», — говорится в сообщении политика.

Порошенко добавил, что его партия «Европейская солидарность» не допустит подобного «сценария развития событий».

Трехсторонняя контактная группа в Минске подписала «формулу Штайнмайера» на очередном заседании во вторник, 1 октября. Она описывает механизм введения особого порядка управления в Донбассе после проведения там местных выборов. После подписания документа, как уточняет РБК, президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве срочный брифинг и подтвердил, что данная формула согласована. Зеленский также добавил, что это открывает возможность для проведения в кратчайшие сроки саммита с участием лидеров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Германия и Франция). При этом дату проведения саммита украинский лидер не назвал.

Специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик подтвердил, что 7 октября состоится разведение сил и средств в городе Золотое и селе Петровское в Донбассе.