Водитель не остановился перед поездом в Петербурге. Его спасают врачи

Серьёзное ДТП с поездом произошло накануне поздно вечером в посёлке Металлострой Колпинского района Петербурга.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, по предварительной информации, 1 октября, около 22:30, на участке железнодорожного депо «Славянка» мужчина на «Фольксваген Гольф» при проезде нерегулируемого железнодорожного переезда проигнорировал требование знака «Стоп» и совершил столкновение с тепловозом ЧМЭЗ.

26-летний водитель «Гольфа» (его водительский стаж – с 2011 года) получил тяжёлые травмы. 48-летний машинист не пострадал.

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По факту происшествия проводится проверка, отмечают в УГИБДД.