Во Владивостоке мужчина прутом до смерти избил кондуктора трамвая

Кондуктор трамвая погибла от рук пассажира во Владивостоке. Мужчина избил ее, травмы оказались смертельными, сообщает 2 октября Следственный комитет России по Приморскому краю.

По данным СК, инцидент произошел 1 октября на конечной остановке на улице Сахалинская. Неизвестный набросился на женщину 1965 года рождения и несколько раз ударил ее по голове металлическим прутом, после чего скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). По подозрению в преступлении задержали мужчину 1980 года рождения. О его мотивах ничего не сообщается. В настоящее время с ним работают следователи.