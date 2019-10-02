Спецоперация по спасению котёнка на эстакаде заставила водителей встать в пробку

Затор из автомобилей образовался на эстакаде, ведущей на Третье транспортное кольцо в Москве. Путь на работу москвичам преградил пугливый котёнок.

Видео с эстакады на пересечении Ленинградского проспекта и Третьего транспортного кольца опубликовано в социальных сетях 1 октября. На кадрах запечатлены сразу несколько остановившихся автомобилей. Своим транспортом водители попытались заблокировать путь отступления для потерявшегося котёнка.

Малыш не давался в руки. Кажется, человек его напугал не меньше, чем двигающиеся машины.

На видео с регистратора очевидца непонятно, удалось ли поймать животное. Но пользователи выражают надежду, что женщина из синей «Хонды» всё-таки смогла увезти котёнка с опасной территории.