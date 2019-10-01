Развод не сильно ударил по карману основателя Amazon. Джефф Безос всё ещё богатейший американец

Несмотря на дорогостоящий развод, основатель Amazon Джефф Безос во второй раз подряд возглавил рейтинг 400 богатейших людей США. Об этом пишет Forbes 1 октября.

Состояние Безоса издание оценивает в $114 млрд. Полностью рейтинг богатейших бизнесменов США американский Forbes опубликует в среду, 2 октября.

Маккензи Безос после развода с главой интернет-ретейлера Amazon Джеффом Безосом получила 4% компании, что соответствует сумме в $36 млрд. Благодаря расторжению брака бывшая жена Безоса заняла четвертое место в списке самых богатых женщин мира.