«Ирония судьбы» по-американски. Женщина перепутала квартиры и застрелила соседа

Суд присяжных в Далласе признал экс-сотрудницу полиции Амбер Гайгер виновной в убийстве своего соседа, афроамериканца Ботама Шема. Об этом 1 октября сообщает CNN.

Издание уточняет, что приговор еще не вынесен, женщине грозит пожизненное заключение. История Гайгер прогремела в США на фоне многих других историй погибших афроамериканцев. Полицейская пришла домой после 15-часовой смены и увидела дома незнакомого темнокожего мужчину. Женщина приняла его за грабителя и застрелила. Позже выяснилось, что Гайгер перепутала этажи и случайно вошла в квартиру соседа. Ее арестовали, позже отпустили под залог в 300 тыс. долларов. Из полиции Гайгер уволили, она сама признала свою вину.