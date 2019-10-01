Директор ФСИН Геннадий Корниенко уходит. Он слишком стар для госслужбы

Директор Федеральной службы исполнения наказаний Геннадий Корниенко уходит в отставку. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников 1 октября.

Рапорт об увольнении по собственному желанию Корниенко написал полтора месяца назад. Министр юстиции Александр Коновалов бумагу подписал. Но указ президента об освобождении от должности ещё не опубликован.

Накануне Корниенко отметил 65-летие. Владимир Путин поздравил его телеграммой. Сейчас Корниенко находится в статусе исполняющего обязанности. Причина его освобождения от должности — достижение предельного возраста.

Источники «Фонтанки» также обращают внимание на президентский указ от 9 сентября 2019 года. Документ содержит послабление для должностей высшего начальствующего состава уголовно-исполнительной системы — их теперь могут занимать не только лица со специальными званиями не ниже генерал-майора внутренней службы, но и гражданские служащие. Отмечается, что выдвигать кандидатуру преемника министр юстиции Коновалов будет, советуясь с генерал-полковником Корниенко.

Геннадий Корниенко назначен директором Федеральной службы исполнения наказаний 26 июня 2012 года. До этого, с 2002 года, он был директором Государственной фельдъегерской службы РФ. С 2001 по 2002 годы занимал должность заместителя директора Федеральной службы охраны. Ранее генерал-полковник строил карьеру в ФСБ, в советское время — в КГБ.