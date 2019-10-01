В Калининградском зоопарке услышали, как ругается детёныш муравьеда. Малышку не устроило кормление

Детёныша муравьеда в Калининградском зоопарке пришлось лишить материнского молока. Больше сил малышу придаёт питательная смесь.

Как сообщили в пресс-службе Калининградского зоопарка 1 октября, специалисты заметили вялое состояние трёхнедельного детёныша муравьеда. В ходе консультации с коллегами из Польши и Германии возникло предположение, что у матери по кличке Кайя не очень насыщенное и питательное молоко. Такое встречается у первородящих самок.

«Детёныша незамедлительно забрали от матери и начали кормить питательной смесью. Калории и витамины сделали свое дело. Малыш, а точнее, малышка ожила буквально на глазах: стала активно двигаться и явно прибавила в весе», — сообщили в пресс-службе.

В социальных сетях сотрудники опубликовали видео, где запечатлены первые шаги муравьеда в лазарете. «Обратите внимание на звуки: теперь вы знаете, как ругается недовольный и возмущенный маленький муравьед», — добавили в зоопарке.

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Малыш появился на свет 10 сентября. Родителями стали самка гигантского муравьеда по кличке Кайя и самец Лектор. Роды длились около часа. Муравьеды питаются материнским молоком примерно до шестимесячного возраста. Мать носит детеныша на спине, ближе к хвосту. Она не расстается с ним от его рождения до следующей беременности. Благодаря схожей с матерью окраске, детеныш практически не заметен.

Калининградский зоопарк получил единственную в России пару гигантских муравьедов по программе сохранения и размножения вида Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов.