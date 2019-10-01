Смольный объявил войну незаконным парковкам. За день чиновники снесли семь нелегальных стоянок

Комитет по контролю за имуществом Петербурга демонтировал семь незаконных автостоянок. Как рассказали в ведомстве 1 октября, всего чиновники освободили от нелегального бизнеса 30 тыс. кв. м. городской земли.

Сразу две парковки захватили территорию без разрешения Смольного на проспекте Энтузиастов, напротив дома 53/38. Территории площадью 1,7 и 7,4 тыс. кв. м. были огорожены металлическим забором, на одной из стоянок были установлены шлагбаум, пункт охраны и металлические ворота. Ранее участки сдали в аренду ООО «НеваТранс», но договоры были расторгнуты в марте 2019 года.

Завершила работу в принудительном порядке и автостоянка на ул. Доблести, напротив дома 24. Ранее участок был предоставлен ПК «Дорожник», после расторжения договора кооператив продолжил использовать участок и взимать с автовладельцев плату за охрану машин.

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На улице Партизана Германа, у дома 37, чиновники выселили парковку на 1,5 тыс. кв. м., а на Октябрьской набережной у дома 104 демонтировали аналогичный объект на 3 тыс. кв. м.

Та же участь постигла сразу две стоянки в Станционном посёлке. Компания «Фильм-Авто» заключила договор со Смольным, но помимо предоставленного ей участка заняла более 1 тыс. кв. м. без разрешения города, за что и поплатилась своим имуществом.

Все арендаторы были заблаговременно уведомлены о выселении, но проигнорировали предупреждения. Теперь им грозит штраф за незаконное размещение элементов благоустройства.