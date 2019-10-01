Круиз в складчину. Смольный попросит у федеральных властей денег на создание аналога «Принцессы Анастасии»

Петербургские власти хотят получить федеральное финансирование на создание собственной судоходной компании и строительство грузопассажирского парома. Как следует из материалов, размещенных 1 октября на портале госзакупок, Смольный хочет подать заявку в Ростуризм в рамках программы по поддержке инвестпроектов по развитию туристских кластеров, а также претендует на ассигнования Инвестиционного фонда РФ.

Ранее чиновники заявляли о планах создать собственного паромного оператора и построить или арендовать для него судно. В числе возможных партнеров называлась Объединенная судостроительная корпорация.

1 октября порт «Морской фасад», который курирует проект, объявил конкурс на разработку финансово-экономического обоснования и заключил контракт с единственным поставщиком — ООО «Институт проблем предпринимательства». Подрядчику за 6,5 млн рублей предстоит проанализировать рынок и рассчитать параметры будущего судна, а также подготовить заявки на выделение федерального финансирования.