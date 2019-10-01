Смольный назвал дату открытия станций Фрунзенского радиуса
Церемония открытия трех новых станций петербургского метрополитена пройдет 3 октября в 17.00 на станции «Проспект Славы». Об этом вечером 1 октября сообщили в Смольном.
«В ходе тестового режима эксплуатации участка Фрунзенского радиуса метрополитена от станции «Международная» до станции «Шушары» все замечания контролирующих органов были устранены. По результатам обследования выдано заключение Ростехнадзора о соответствии построенного объекта проектной документации», – говорится в сообщении петербургских властей.
Напомним, в течение дня появлялась противоречивая информация — в «Метрострое» заявили, что станции откроют до 6 октября, в самой подземке были уверены, что это произойдет до 5 октября. Источники «Фонтанки» оказались ближе всех к истине — они называли даты 3 или 4 октября.
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Справка:
История строительства Фрунзенского радиуса началась в 2014 году – именно тогда городские власти и компания «Метрострой» заключили контракт на продолжение фиолетовой ветки метро. Стоимость соглашения составила 26 млрд рублей, при этом «Метрострой» неоднократно заявлял о необходимости повышения цены контракта.
Первоначально открытие станций было запланировано на конец 2017 года, однако исполнить задумку не удалось. После этого за контрольную точку был взят чемпионат мира по футболу-2018, а к стоимости контракта прибавили 3 млрд рублей. Футбольный праздник прошел, а дедлайн сдвинулся на декабрь 2018 года. Стоимость контракта тем временем выросла до 33,9 млрд рублей. С течением времени отношения между компанией «Метрострой» и городскими властями последовательно ухудшались.
После того, как в декабре 2018 года станции не удалось открыть, в январе 2019-го Смольный принял решение расторгнуть с «Метростроем» все соглашения. Однако уже через 10 дней власти передумали, увеличили размер аванса, а также установили новый срок – 1 сентября 2019 года. В конце августа Смольный сообщил, что станции откроются 5 сентября, однако в день «икс» врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил: из-за небольших недоработок по безопасности станции останутся закрытыми для пассажиров. Точный срок открытия так и не был назван.
«Фонтанка» выяснила, что количество недоработок измерялось десятками, а на 5 сентября станции не прошли проверку Ростехнадзором и не получили заключение о соответствии. Заветную бумагу, подтверждающую готовность станции, Ростехнадзор выдал 1 октября.