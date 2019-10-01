«Электоральный бандитизм». Как творчески считали голоса в участковых комиссиях

Председатель ЦИК Элла Памфилова отчитала руководство петербургского избиркома за скандальные муниципальные выборы, заметив, что к выборам губернаторским претензий у нее нет. Однако может ли быть так, что одни и те же люди химичили одной рукой и блюли чистоту другой?

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Волонтеры движения за права избирателей «Голос» и сотрудничающие с ним эксперты начали просматривать видеозаписи с петербургских избирательных участков. Они фиксируют: результаты подсчета голосов, отданных за кандидатов в губернаторы, могут расходиться с опубликованными официальными данными. Манипуляторы чаще всего добавляли количество избирателей, делая более убедительным процент главного кандидата. В большинстве из изученных случаев это не влияло на итоговое распределение мест, но установить первоначальную картину теперь вряд ли возможно.

В ночь после выборов в школе № 356 напротив Пулковского парка, как и во всем городе, считали голоса за кандидатов в губернаторы. Процесс на участке № 1341 шел спокойно. Разве что председатель Александр Лакшин не стал, как положено, по ходу дела записывать цифры на большой лист ватмана, вывешенный на стене, рассказывает член комиссии с правом совещательного голоса Алексей Блинов, делегированный на участок организацией «Наблюдатели Петербурга». Но волноваться по поводу корректности подсчета поводов не было. Под камеры комиссия громко объявила круглые цифры: проголосовали на губернаторских выборах ровно 500 избирателей, а невостребованными остались ровно тысяча бланков – их, как и следует, избирком погасил. Бюллетени считали аккуратно, проверять, напротив какой фамилии стоит галочка, никому не мешали. По итогам тщательного подсчета члены комиссии составили и подписали протокол, правда, Алексею Блинову его копию Александр Лакшин выдать отказался. Что на первый взгляд странно, ведь итоговое число голосов за каждого из кандидатов комиссия тоже объявила под камеры. Победил Александр Беглов: за него проголосовали 288 человек. Его оппоненты разделили второе и третье место: они набрали по 97 голосов. Прибавить к ним 18 недействительных бюллетеней – и все сходится: ровно 500 человек.

Однако в системе ГАС «Выборы» опубликованными оказались совсем другие результаты с этого участка. Число отданных за главного кандидата голосов выросло до 640. Паритет его оппонентов оказался нарушен по неизвестной причине в пользу Надежды Тихоновой: ее результат улучшили на 20 голосов, а Михаилу Амосову приписали всего пять. Эти лишние голоса у кандидатов появились из-за того, что по пути с участка в территориальный избирком Московского района (а именно там данные вносили в систему ГАС «Выборы») пачка погашенных бюллетеней сильно похудела: вместо тысячи их осталось 637. А из 18 испорченных бланков 15 по дороге в избирком оказались вполне себе годными. Так вместо 57,6% результат Александра Беглова поправился до 74,16%.



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«На улицу можем пойти пообострять»

Записи наблюдения с участков Московского района Петербурга, в том числе из комиссии №1341, просмотрел Виктор Кабанов – эксперт, который специализируется на анализе нарушений по видео. Он вручную перепроверил голосование на тех участках, где результаты губернаторских выборов статистически выбиваются из средних значений; к этой работе подключились и волонтеры движения «Голос». По видео можно определить, сколько человек в реальности опустили бюллетени в урну и сколько именно голосов за каждого из кандидатов насчитали члены комиссии: ночью они эти цифры объявляют под камеры.

Пока Виктор Кабанов успел изучить видеозаписи с четырех участков Московского района, и на каждом из них обнаружил: под утро комиссия, посчитав бюллетени, объявила одни результаты, а в системе ГАС «Выборы» опубликовала другие. Дело на проверенных участках обстоит примерно одинаково: по пути с участка в территориальный избирком № 19 (именно там цифры публикуют в системе) пачка с погашенными и недействительными бюллетенями заметно худела, несколько сотен голосов добавляли Александру Беглову, несколько десятков подкидывали за компанию его оппонентам.

Ровно пополам между кандидатом-фаворитом и двумя его оппонентами поделились голоса избирателей на участке № 1327, следует из видеозаписи, изученной Виктором Кабановым: кандидат-фаворит получил чуть меньше 50%. На видео слышно, что ночью комиссия насчитала 170 бюллетеней с галочками напротив фамилии Александра Беглова. В системе ГАС «Выборы» его результат более чем вдвое выше: 562 голоса. Подрастили число голосов и

в пользу Надежды Тихоновой с Михаилом Амосовым, но ненамного: с 76 до 83 и с 90 до 95, соответственно.

Официальный результат Александра Беглова куда более уверенный, чем тот, что зафиксирован ночью: 75,5%. Член этой комиссии с правом совещательного голоса Антон Старостенко подтвердил «Фонтанке»: результаты подсчета на участке и данные в ГАС «Выборы» – не имеющие ничего общего цифры. Копию протокола, в которой было бы зафиксировано первоначальное число голосов за каждого из кандидатов, Старостенко получить не удалось: «Председателя и зампреда я остановил, когда они уже в куртках уходили. Спросил, где моя копия протокола. Зампред села за компьютер, куда-то звонила… Так прошло около получаса. Один из членов комиссии настаивал: "Чего ты обостряешь ситуацию, на улицу можем выйти пообострять". В этот момент я понял, что дальше требовать копию протокола смысла нет».

На видео с участка №1311 комиссия тоже объявляет результаты подсчета: 160 голосов за Александра Беглова, 60 – за Надежду Тихонову, 64 – за Михаила Амосова. В системе выборы данные другие: результат Александра Беглова 591 голос, его конкурентов - 72 и 92. При этом за весь день голосования на видеозаписи Виктор Кабанов насчитал 309 человек, в принципе подошедших к урне с бюллетенями.

Голоса членов комиссии №1329 на официальной видеозаписи слышно плохо. И увеличенную форму протокола они на середине заполнять бросили: записали лишь, сколько бюллетеней вынули из урн, а сколько неиспользованных погасили. Член избиркома Екатерина Сорокина сфотографировала плакат с цифрами: 1007 погашенных, 493 – с галочками. В системе ГАС «Выборы» цифры оказались другими: явка выросла вдвое, 448 погашенных бюллетеня возродились из пепла. В официальных результатах – 699 голосов за Александра Беглова, 140 – за Амосова и 92 – за Тихонову. На участке, по словам члена комиссии, цифры были другими: 291 голос в пользу фаворита, 105 и 87 – за спарринг-партнеров.

Не соответствуют действительности, судя по видеозаписи, просмотренной Виктором Кабановым, и официальные результаты голосования на участке №1333. Там тоже плохо слышно членов комиссии, но реальную явку оценить, пусть и с погрешностью, можно: видеонаблюдатель насчитал 248 бюллетеней, опущенных в урну. Явку в процессе публикации данных подняли до 890 избирателей – крайне сомнительно, чтобы из-за плохого качества видеозаписи Виктор Кабанов ошибся в подсчетах настолько масштабно. Официальные результаты кандидатов на этом участке впечатляют: у Александра Беглова – 86,14%, у его спарринг-партнеров – 6 и 7,5%. Ночью же во время подсчета, по свидетельству Кабанова, записавшего каждый бюллетень в руках членов комиссии, врио губернатора побеждал с результатом: 56,86%.

«Очевидная победа со значительным отрывом»

В Невском районе на участках добросовестно заполнили увеличенные формы протокола на стенах, но подписи члены комиссии в официальных документах поставили совсем под другими цифрами. И не были, кстати, столь же благосклонны к оппонентам Александра Беглова, как их коллеги из Московского: у Надежды Тихоновой и Михаила Амосова число голосов уменьшали.

На участке №1526 после подсчета голосов Александр Беглов набрал менее 50 % это следует из составленной комиссией увеличенной формы протокола. Там записано, что за губернатора проголосовали 387 человек (46,6%), за Надежду Тихонову и Михаила Амосова – 214 и 211 человек (по 25%). По пути в ГАС «Выборы» процент Александра Беглова вырос до 70,18%.

Фото: Наблюдатели Петербурга

В увеличенной форме протокола, которая висела на стене участка №1427 в Невском районе, данные тоже плохо сходятся: при подсчете комиссия где-то потеряла четыре бюллетеня. При вводе в ГАС «Выборы» ошибку исправили. А заодно скорректировали и результаты подсчета голосов за кандидатов. На участке насчитали 265 бюллетеней с галочками за Беглова – в системе «Выборы» их оказалось 306. У Надежды Тихоновой и Михаила Амосова голосов убавилось на 16 и 25.

Фото: Наблюдатели Петербурга

На участке №1548 в увеличенной форме протокола у Михаила Амосова – 77 голосов, у Надежды Тихоновой – 79. В итоговом протоколе и ГАС «Выборы» у оппонентов Беглова убавилось в общей сложности 47 голосов, а у него самого стало на 53 голоса больше.

Фото: Наблюдатели Петербурга

Вот уже три недели оппозиционные политики возмущаются нарушениями на муниципальных выборах. Свидетельств фальсификации итогов голосования за кандидатов в местную власть и правда много. Неудивительно: на депутатские мандаты в местных советах кандидаты претендовали всерьез, а поэтому выставляли мотивированных наблюдателей, готовых сражаться за голоса. На губернаторских выборах интриги не было, как и мотивации у спарринг-партнеров Александра Беглова.

По той же причине ни Михаил Амосов, ни Надежда Тихонова и «Справедливая Россия» не ставят под сомнение результаты голосования за губернатора. Член петербургской избирательной комиссии от «Яблока» Ольга Покровская оказалась единственной, кто указал на нарушения в ходе выборов губернатора: вбросы, карусели, побеги с бюллетенями и переписывание протоколов, написала она в особом мнении к решению избиркома об определении результатов выборов.

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова спустя две недели после дня голосования заявила, что больше 85% времени и сил федеральный избирком тратил «на кампанию, к которой по закону практически не имеет отношения — на муниципальные выборы в Петербурге». Во время заседания ЦИК в минувшую среду она устроила публичную порку руководству городской комиссии. Рассуждения об «электоральном бандитизме», свойственном, по ее словам, петербургской избирательной системе, Элла Памфилова применила к кампании по выборам местных депутатов, хотя губернаторские и муниципальные бюллетени считали одни и те же люди — члены участковых комиссий. Одни и те же люди отказывали наблюдателям в выдаче копий итоговых протоколов, данные в которых впоследствии менялись — и на муниципальных, и на губернаторских выборах.

Мария Карпенко,

«Фонтанка.ру»