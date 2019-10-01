В Ленобласти пенсионерка рискнула перейти дорогу в темноте. Водитель «Нивы» её не заметил

Смертельная авария произошла в Волосово Ленинградской области 1 октября. Под колесами отечественного внедорожника погибла пенсионерка.

Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти, около 19.20 на улице Хрустицкого автомобиль «Нива» сбил женщину. 68-летняя пенсионерка переходила проезжую часть в неположенном месте на не освещённом участке дороги. Пострадавшая от полученных травм скончалась.

«Нивой» управлял 33-летний водитель, за рулём он с 2006 года.