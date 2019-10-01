Google научит смартфоны определять, что хозяин попал в ДТП, и самостоятельно вызывать службы

Компания Google разрабатывает приложение для своих смартфонов Pixel, способное распознать, что его хозяин попал в ДТП. Более того, если владелец смартфона окажется не в состоянии вызвать полицию и спасателей, смартфон сам позвонит в «911» и сообщит координаты места происшествия.

Приложение называется Personal Safety (Личная безопасность), оно использует информацию с сенсоров движения, GPS и микрофонов смартфона, чтобы распознать несчастный случай, пишет 1 октября The Verge. Обнаружив неладное, программа поначалу включает звуковой сигнал бедствия. Если владелец не реагирует, что может означать, что он находится в бессознательном состоянии, приложение способно само вызвать спасательные службы и полицию.

Программа также учитывает случаи, когда зафиксированные ею «сильные удары» и громкие звуки могут быть не связаны с дорожными происшествиями или другими несчастными случаями. В такой ситуации владельцу достаточно будет нажать на сообщение «Я в порядке» на экране, чтобы остановить автоматический вызов спасателей.

После этого приложение обязательно запросит подробности случившегося и предложит выбрать из нескольких вариантов ответа вроде «столкновение без повреждений» или «небольшие повреждения». Эта информация поможет Google и дальше «обучать» программу Personal Safety более точному распознаванию происшествий.

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Это не первый случай, когда персональные устройства снабжаются приложениями личной безопастности, напоминает The Verge. Так, «умные часы» Apple Watch способны распознать падение хозяина во время занятий спортом и в этом случае тоже могут при необходимости самостоятельно подать сигнал тревоги спасателям. Домашний помощник Alexa от Amazon «умеет» распознавать, когда в дом проникли грабители и сам вызывает полицию.